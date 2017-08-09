Число жертв землетрясения в Китае достигло 13 человек (видео)

В результате мощного землетрясения в Китае погибли 13 человек, 175 получили ранения.

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Землетрясение магнитудой 7,0 произошедшего в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань, сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

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По состоянию на утро 9 августа из-за землетрясения 175 человек получили ранения.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу, где находится одноименная туристическая зона, которую называют "сказочным уголком".

Ранее сообщалось о девяти погибших.