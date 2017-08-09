Сегодня в Киеве до +25°, без осадков

08:30, 9 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 августа, в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 05:36, а зайдет в 20:29. 

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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