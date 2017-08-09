В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов будет жарко (карта)

08:00, 9 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +28°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +27°. В центре без осадков, температура днем до +33°.

Проноз на 9 августа / УНИАН
Проноз на 9 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

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