Число пострадавших при землетрясении в Китае превысило 160 человек

В результате землетрясения магнитудой 7 баллов в уезде Цзючжайгоу погибли девять человек, еще 164 человека пострадали.

Землетрясение было магнитудой 7 баллов / фото Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань, по последним данным, пострадали 164 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение властей администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

«По предварительным данным, в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в уезде Цзючжайгоу погибли девять человек, еще 164 человека пострадали», — сообщили местные власти.

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Также сообщается, что из опасных районов провинции Сычуань были эвакуированы более 30 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до девяти, а количество пострадавших возросло до 135.