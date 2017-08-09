В Китае после землетрясения обрушился отель с двумя тысячами человек

Сотрудники пожарной и спасательной служб вывели около 500 постояльцев на парковку.

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После землетрясения в китайской провинции Сычуань произошло частичное обрушение отеля, в котором находились около 2 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пожарного отделения провинции.

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По данным ведомства, лобби отеля «Тяньтан» в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось после сильных толчков. Сотрудники пожарной и спасательной служб вывели около 500 постояльцев на парковку.

Отмечается, что доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности. После землетрясения дорога местами завалена камнями.

Ранее сообщалось, что после землетрясения магнитудой 6,5 в Китае погибли пять человек.