Китай всколыхнуло мощное землетрясение: пятеро погибших, 63 человека пострадали

Эпицентр толчков залегал неподалеку от популярного национального парка.

В Китае произошло мощное землетрясение / REUTERS

В юго-восточном Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балла. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США, сообщает The Washington Post.

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Эпицентр находился в малонаселенной области на границе провинций Сычуань и Гансу на глубине 10 км. Ранее здесь фиксировали толчки магнитудой 6,6 с эпицентром на глубине 32 км.

Отмечается, что землетрясения, которые начинаются на меньшей глубине, приносят больше разрушений на поверхности, чем глубокие.

По данным же местных сейсмологов, эпицентр этого землетрясения силой 7,0 находился на глубине 20 километров в префектуре Нгава, в значительной степени населенной этническими тибетцами, многие из которых являются кочевыми скотоводами, но также недалеко от популярного среди туристов заповедника Цзючжайгоу.

Власти юго-западного Китая сообщили, что вследствие землетрясения возле национального парка погибли пятеро туристов, еще 63 человека были ранены.