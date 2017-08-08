Китай всколыхнуло мощное землетрясение: пятеро погибших, 63 человека пострадали

20:07, 8 августа 2017
1644
0

Эпицентр толчков залегал неподалеку от популярного национального парка. 

В Китае произошло мощное землетрясение / REUTERS
В Китае произошло мощное землетрясение / REUTERS

В юго-восточном Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балла. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США, сообщает The Washington Post.

В небе Британии появилась редкая "розовая радуга" (фото)

Эпицентр находился в малонаселенной области на границе провинций Сычуань и Гансу на глубине 10 км. Ранее здесь фиксировали толчки магнитудой 6,6 с эпицентром на глубине 32 км.

Отмечается, что землетрясения, которые начинаются на меньшей глубине, приносят больше разрушений на поверхности, чем глубокие.

По данным же местных сейсмологов, эпицентр этого землетрясения силой 7,0 находился на глубине 20 километров в префектуре Нгава, в значительной степени населенной этническими тибетцами, многие из которых являются кочевыми скотоводами, но также недалеко от популярного среди туристов заповедника Цзючжайгоу.

Власти юго-западного Китая сообщили, что вследствие землетрясения возле национального парка погибли пятеро туристов, еще 63 человека были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
758 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей