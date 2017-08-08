В небе Британии появилась редкая "розовая радуга" (фото)
Эксперты охарактеризовали феномен, который наблюдали жители Бристоля, Тонтона и Йейта, как оптическую иллюзию.
Редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в понедельник вечером в небе на западе Англии.
Очевидцы, сделавшие снимки необычного явления и поделившиеся ими с Би-би-си, описали его как потрясающее и очень красивое.
Это явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах клонящегося к закату солнца, что придает ей непривычный розоватый оттенок.
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"Это типичная радуга, вызванная рассеиванием солнечного света в каплях воды в атмосфере, преломляющих солнечный свет, разлагая его на разные цвета", - объяснил ведущий прогноза погоды на Би-би-си Саймон Кинг.
"Второй компонент - это розоватый оттенок заката, возникающий из-за того, что солнечным лучам по мере приближения светила к горизонту приходится проходить через гораздо более толстый слой атмосферы, - сказал он. - В результате цвета с более короткой длиной волны - фиолетовый, синий, зеленый - затухают сильнее, и мы видим только розовый и красный, которые и придают радуге розоватую окраску".
Как сообщала Погода УНИАН, в феврале редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут наблюдали необычную радугу.
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