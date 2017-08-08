В Украину идет антициклон "Катя": отгонит тучи и дожди, дальше - снова безумная жара (карта)

17:15, 8 августа 2017
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Жара снова накроет территорию нашей страны на протяжении 11-13 августа, прогнозирует синоптик.

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"Катя" разгонит тучи над Украиной / фото facebook.com/tala.didenko

Антициклон с запада по имени "Катя" завтра совсем отодвинет с территории Украины тучи и дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине завтра будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

По ее словам, во вторник, 8 августа, воздух уже начнет прогреваться, ожидается +25... +30, а на юге и востоке - +30... +35.

"Поскольку это - антициклон, то и осадков завтра не будет. Повсюду солнце, белые облачка, сухой воздух. В Киеве завтра тепло и солнечно еще прекрасно дышать, +25... +27", - прогнозирует синоптик.

Также Диденко добавила, что 10 августа температура начнет снова ползти вверх, а 11-12 и 13 августа - снова жара, которая ослабнет на Маковея - 14 числа.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине на смену небольшому похолоданию придет жаркая погода.

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