В Украину идет антициклон "Катя": отгонит тучи и дожди, дальше - снова безумная жара (карта)
Жара снова накроет территорию нашей страны на протяжении 11-13 августа, прогнозирует синоптик.
Антициклон с запада по имени "Катя" завтра совсем отодвинет с территории Украины тучи и дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине завтра будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
По ее словам, во вторник, 8 августа, воздух уже начнет прогреваться, ожидается +25... +30, а на юге и востоке - +30... +35.
"Поскольку это - антициклон, то и осадков завтра не будет. Повсюду солнце, белые облачка, сухой воздух. В Киеве завтра тепло и солнечно еще прекрасно дышать, +25... +27", - прогнозирует синоптик.
Также Диденко добавила, что 10 августа температура начнет снова ползти вверх, а 11-12 и 13 августа - снова жара, которая ослабнет на Маковея - 14 числа.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине на смену небольшому похолоданию придет жаркая погода.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°