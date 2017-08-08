В Киеве завтра без осадков, днем до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 августа, в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:36, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +35°.

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