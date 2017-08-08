В Украине завтра будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 8 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Украине без осадков, на юге до +35°.

Завтра в Украине без осадков / mosaicon.hu
Завтра в Украине без осадков / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

В Киеве объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в среду без осадков. Днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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