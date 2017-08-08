Европа страдает от жары и сильных дождей
На юге Европы еще неделю продержится жаркая погода, вызванная антициклоном "Люцифер".
Особенно жарко сейчас в Греции и Италии. В Афинах открыли для всех нуждающихся кондиционированные муниципальные помещения и водопои для бродячих кошек и собак, сообщает Euronews.
Во Франции установилась рекордная жара
В итальянских Альпах тают ледники. На перевале Стельвио, расположенном на почти 3-х километровой высоте, закрылся лыжный курорт, который обычно открыт круглый год. Таяние ледников провоцирует обвалы и оползни. Так, 5 августа на севере провинции Венето в результате схода оползня погибла женщина.
В то же время в Австрии и на севере Италии идут проливные дожди, которые затопили дороги и строения. Селевые потоки уничтожили сельскохозяйственные угодья.
Напомним, антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес в страну массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.
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