На северо-западе Китая в результате наводнения погибли семь человек

14:33, 8 августа 2017
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Семь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате наводнения и схода селевых потоков на северо-западе Китая.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В ночь на 7 августа на уезд Вэньсянь обрушились проливные дожди, которые вызвали в некоторых районах паводки и селевые потоки, сообщает Xinhua.

Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 26 человек

В некоторых деревнях из-за стихии разрушены дома, прервана связь и электроснабжение, а также повреждены каналы и трубопроводы с питьевой водой.

В понедельник в регионе начались спасательные работы. На данный момент эвакуировали около тысячи человек.

Напомним, в Приморье (РФ) из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, более 6 тыс. человек остаются без энергоснабжения.

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