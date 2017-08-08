На северо-западе Китая в результате наводнения погибли семь человек
Семь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате наводнения и схода селевых потоков на северо-западе Китая.
В ночь на 7 августа на уезд Вэньсянь обрушились проливные дожди, которые вызвали в некоторых районах паводки и селевые потоки, сообщает Xinhua.
Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 26 человек
В некоторых деревнях из-за стихии разрушены дома, прервана связь и электроснабжение, а также повреждены каналы и трубопроводы с питьевой водой.
В понедельник в регионе начались спасательные работы. На данный момент эвакуировали около тысячи человек.
Напомним, в Приморье (РФ) из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, более 6 тыс. человек остаются без энергоснабжения.
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