На реках Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды

13:33, 8 августа 2017
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Во вторник, 8 августа, на реках Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 8 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 5 августа.

Также отмечается, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и силового стока.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

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