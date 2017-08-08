На реках Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды
Во вторник, 8 августа, на реках Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 8 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 5 августа.
Также отмечается, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и силового стока.
Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
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