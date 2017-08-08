Жертвами тайфуна "Нору" в Японии стали два человека (видео)

Два человека погибли, 42 пострадали в результате шквалистого ветра и паводков, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном "Нору".

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Из-за тайфуна в стране рекомендации об эвакуации получили 64,5 тысяч человек в девяти префектурах, передает "РИА Новости" со ссылкой на японский телеканал NHK.

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7 августа циклон обрушился на побережье префектуры Вакаяма на главном японском острове Хонсю. Скорость ветра достигает 23 метров в секунду, при порывах — до 35.

Ожидается, что прохождение тайфуна будет сопровождаться сильными порывами ветра и дождями. В некоторых районах в течение суток может выпасть до 400 миллиметров осадков.

Напомним, 103 человека получили ранения в результате тайфуна "Несат", который обрушился на Тайвань.