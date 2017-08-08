В Киеве объявили штормовое предупреждение

11:32, 8 августа 2017
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До конца суток 8 августа в Киеве ожидается сильный ветер.

В Киеве ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru
В Киеве ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет жарко (карта)

"В ближайший час с удержанием до конца дня 8 августа по Киеву порывы ветра 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал Погода УНИАН, 8 августа в столице температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°.

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