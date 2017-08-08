В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
В Приморье (РФ) из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, более 6 тыс. человек остаются без энергоснабжения.
Без электроэнергии частично остались шесть населенных пунктов.
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"Частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов, в которых проживают 6118 человек, и пять социально значимых учреждений края", - цитирует ТАСС пресс-службу администрации края.
Для восстановления энергоснабжения ремонтным бригадам приходится добираться до мест повреждения на лодках и военных вездеходах. Однако в некоторые села даже таким образом невозможно добраться из-за затопления.
В МЧС региона сообщили, что более 400 пострадавших от паводка размещены в пунктах временного размещения.
В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В крае введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в результате наводнения на севере Вьетнама погибли 26 человек.
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