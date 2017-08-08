Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 8 августа в Одесской, Николаевской и Полтавской областях местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
8-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается пожарная опасность 5 класса.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Напомним, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°