Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:36, 8 августа 2017
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В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 8 августа в Одесской, Николаевской и Полтавской областях местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

8-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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