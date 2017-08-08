В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +21°

08:30, 8 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info
В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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