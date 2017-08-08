Сегодня в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет жарко (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +38°.

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +25°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +23°. В центре без осадков, температура днем до +34°.

Проноз на 8 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, этот день чаще всего был теплым и сухим.

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