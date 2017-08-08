Сегодня в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет жарко (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.
На востоке без осадков, температура днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +38°.
На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +25°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +23°. В центре без осадков, температура днем до +34°.
Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, этот день чаще всего был теплым и сухим.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 76 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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