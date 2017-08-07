В Киеве завтра днем до +21°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в столице без осадков, днем до +21°.

Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:31.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, на востоке до +39°.

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