В Киеве завтра днем до +21°, без осадков

17:00, 7 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в столице без осадков, днем до +21°.

Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com
Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:31. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, на востоке до +39°.

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