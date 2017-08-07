В Украине завтра без осадков, на востоке жара до +39° (видеопрогноз)

16:30, 7 августа 2017
1063
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, на востоке до +39°.

В Украине завтра без осадков / mosaicon.hu
В Украине завтра без осадков / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +38°.

Погода на неделю: в Украине на смену небольшому похолоданию придет жаркая погода (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре Украины без осадков, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать хлеб с поля как можно раньше, этот день чаще всего был теплым и сухим.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей