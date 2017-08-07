В Украине завтра без осадков, на востоке жара до +39° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 августа, в Украине без осадков, на востоке до +39°.

В Украине завтра без осадков / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +38°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре Украины без осадков, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай — хлеб прибирай" — и старались убрать хлеб с поля как можно раньше, этот день чаще всего был теплым и сухим.

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