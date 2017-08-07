Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 26 человек

В результате наводнения на севере Вьетнама погибли 26 человек.

Иллюстрация / Reuters

Вода смыла сотни домов, ущерб оценивается в 41 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Читайте также Число жертв наводнений в Индии возросло до 218

15 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски затрудняют оползни и вода, которые накрыли дороги.

Всего от наводнения пострадали четыре провинции Вьетнама. Стихия разрушила около 200 домов и повредила более 400.

Сейчас в пострадавших регионах ремонтируют дороги, системы водоснабжения и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, с начала июля в Таиланде в результате самого разрушительного за последние 40 лет наводнения погибли 23 человека.