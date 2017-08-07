Из-за непогоды в Украине обесточены более 90 населенных пунктов

В воскресенье, 6 августа, в Украине из-за непогоды произошло обесточивание 93 населенных пунктов.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская – 39 н.п., Одесская – 36 н.п., Винницкая – 11 н.п., Киевская – 4 н.п., Кировоградская – 3 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области порыв ветра перевернул грузовик, в результате чего погиб один человек.