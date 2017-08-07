Из-за непогоды в Украине обесточены более 90 населенных пунктов

14:38, 7 августа 2017
600
0

В воскресенье, 6 августа, в Украине из-за непогоды произошло обесточивание 93 населенных пунктов.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

"6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская – 39 н.п., Одесская – 36 н.п., Винницкая – 11 н.п., Киевская – 4 н.п., Кировоградская – 3 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области порыв ветра перевернул грузовик, в результате чего погиб один человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей