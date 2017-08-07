Из-за непогоды в Украине обесточены более 90 населенных пунктов
В воскресенье, 6 августа, в Украине из-за непогоды произошло обесточивание 93 населенных пунктов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
"6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская – 39 н.п., Одесская – 36 н.п., Винницкая – 11 н.п., Киевская – 4 н.п., Кировоградская – 3 н.п.", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области порыв ветра перевернул грузовик, в результате чего погиб один человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 76 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей