В результате непогоды на юге Украины погиб человек, еще пятеро пострадали - ГСЧС

10:54, 7 августа 2017
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В пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области порыв ветра перевернул грузовик, в результате чего погиб один человек.

В Херсонской области из-за сильного ветра перевернулся автомобиль / ГСЧС
В Херсонской области из-за сильного ветра перевернулся автомобиль / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В Херсонской и Николаевской областях в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек и пострадали 5 человек, частично повреждены кровли ряда зданий.

В частности, в Скадовске с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли и частично повреждена кровля отеля Black Sea.

В пгт Лазурное Скадовского района порыв ветра перевернул грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, находившийся возле грузовика, и пострадали двое детей в кабине автомобиля. Дети госпитализированы в городскую больницу.

В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную крышу с летней площадки кафе-бара Golden River, в результате чего пострадали три человека. Им оказана первая медицинская помощь.

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