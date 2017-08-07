В результате непогоды на юге Украины погиб человек, еще пятеро пострадали - ГСЧС
В пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области порыв ветра перевернул грузовик, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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В Херсонской и Николаевской областях в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек и пострадали 5 человек, частично повреждены кровли ряда зданий.
В частности, в Скадовске с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли и частично повреждена кровля отеля Black Sea.
В пгт Лазурное Скадовского района порыв ветра перевернул грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, находившийся возле грузовика, и пострадали двое детей в кабине автомобиля. Дети госпитализированы в городскую больницу.
В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную крышу с летней площадки кафе-бара Golden River, в результате чего пострадали три человека. Им оказана первая медицинская помощь.
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