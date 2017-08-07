В США в результате торнадо пострадали 13 человек

10:30, 7 августа 2017
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13 человек получили травмы различной тяжести в городе Талса (штат Оклахома) в результате торнадо.

Последствия торнадо в Оклахоме / twitter.com @KarenLarsenKJRH
Последствия торнадо в Оклахоме / twitter.com @KarenLarsenKJRH

Тысячи потребителей остались без электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

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Как сообщили медики, два человека получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Еще 11 пострадавших госпитализированы и находятся в местных больницах.

По данным метеорологической службы США, скорость торнадо достигала 60,4 м/с. 11 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Напомним, в нескольких штатах на Среднем Западе пронеслись разрушительные торнадо

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