В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 7 августа, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня продет дождь, днем до +24°
Так, 7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
Кроме того, в Киеве и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град.
Напомним, в сентябре температура в Украине будет в среднем 17-20 градусов тепла, а осадки почти по всей стране будут в пределах нормы.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей