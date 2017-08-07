В Украине объявили штормовое предупреждение

09:31, 7 августа 2017
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Сегодня, 7 августа, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине ожидаются дожди и ветер / УНИАН
В Украине ожидаются дожди и ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня продет дождь, днем до +24°

Так, 7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.

Кроме того, в Киеве и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град.

Напомним, в сентябре температура в Украине будет в среднем 17-20 градусов тепла, а осадки почти по всей стране будут в пределах нормы.

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