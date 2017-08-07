В Киеве сегодня продет дождь, днем до +24°

08:30, 7 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 августа, в столице пройдет дождь, днем до +24°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

Аномально жаркая погода охватила Европу

Солнце в столице взошло в 05:33, а зайдет в 20:32. 

Как сообщал УНИАН, 7 августа на западе Украины пройдут дожди и похолодает, в остальных регионах сохранится жаркая погода.

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