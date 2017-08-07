Сегодня в Украине местами пройдут дожди, в некоторых регионах немного похолодает (карта)

08:05, 7 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа на западе Украины пройдут дожди и похолодает, в остальных регионах сохранится жаркая погода.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +40°.

На западе Украины в понедельник пройдут дожди и похолодает. Днем до +27°.

В северных областях дожди с грозами. Температура до +27°. В центре практически без осадков, температура днем до +36°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН
Прогноз на 7 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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