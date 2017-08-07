В Италии во время урагана погибли 4 человека (видео)
Плохая погода на севере Италии привели к гибели четверых человек.
Во время грозы и сильного ветра погибли по меньше мере четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.
Один человек, бельгиец, погиб в области Фриули-Венеция-Джулия. На палатку, в которой мужчина находился со спутниками, упало дерево. Еще одно дерево упало на другого пострадавшего в области Венето. После инцидента мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.
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В третью жертву - 47-летнего мужчину - ударила молния в Трентино-Альто-Адидже. По данным газеты, четвертой погибшей стала 24-летняя девушка из Рима, поток воды смыл ее с тропинки в северной области Ломбардия, и девушка упала с высоты нескольких метров.
Спасатели ищут 66-летнего мужчину провинции Удине, второго пропавшего ищут в озере Гарда, нанятая мужчиной лодка перевернулась во время непогоды.
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