На Николаев обрушился ливень - упала электроопора (фото, видео)

19:59, 6 августа 2017
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 Из-за ветра в Николаеве попадали ветки деревьев, оборвав при этом провода.

В воскресенье, 6 августа, после изматывающей жары на Николаев обрушился ливень с порывистым шквальным ветром, а в некоторых местах даже с градом.

Николаевский гидрометцентр сообщал, что в воскресенье ожидается неустойчивая погода, передают Novosti-N.

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В центре Николаева из-за сильного ливня с шквальным ветром обрушилась опора контактной сети по ул. Потемкинской возле улицы Соборной.  Упавшая металлическая опора полностью перегородила проезд по ул. Потемкинской и только чудом никого не задела. Падая, она также обломала огромную ветку дерева.

В данный момент у обрушившейся опоры работает патрульная полиция, которая оцепила место происшествия.

Также из-за ветра попадали ветки деревьев, оборвав при этом провода, на улице Шевченко, 64 и в районе пересечения улиц Большой Морской и Московской.

Как сообщал Укргидрометцентр, в понедельник, 7 августа, в Украине спадет жара, прогнозируются дожди.

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