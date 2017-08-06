Синоптик прогнозирует существенное похолодание в Украине, на смену которому снова придет жара
8 августа, по прогнозу синоптика, будет свежо, 9 - комфортно тепло, а 10 числа жара снова вернется.
Ощутимое похолодание придет завтра. На западе, вокруг Карпат, может быть даже +15°... +18°. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в целом похолодание коснется западных и северных областей. На западе завтра ожидается +18°... +24°, на севере +22°... +28°. В центральных областях - +26°... +32°, в Крыму до +32°... +35°.
"Жара и лютая жара еще остаются в южной части и в восточных областях, +32°... +38", - прогнозирует синоптик.
Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий, непогода будет бушевать и завтра
Диденко добавила, что похолодание летом просто так не приходит: ливни, грозы, возможны шквалы и град - все это уже ближайшей ночью начнется на западе и севере Украины.
"Также завтра ливни с грозами ожидаются в Винницкой, Кировоградской, местами в Черкасской и Одесской областях", - рассказала синоптик.
Восточные области - Харьков, Донецк, Луганск, большинство юга, Николаев, Запорожье, Херсон, Крым, а также Днепропетровская и Полтавщина - останутся без дождя в понедельник.
"В Киеве синоптическая ситуация кардинально меняется: 7-го августа - дожди, грозы, +23°... +25°", - говорится в ее прогнозе.
"8 августа будет еще свежая погода, 9 августа просто комфортно тепло, а с 10 августа снова возвращается жара", - добавила синоптик.
Кроме того, в южной части Украины пока что ослабления жары не видно, разве что только после 15 августа. На востоке разве Харьковщина уменьшит жаркие обороты 8 августа.
Как сообщал Укргидрометцентр, в понедельник, 7 августа, в Украине спадет жара, прогнозируются дожди.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°