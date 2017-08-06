Синоптик прогнозирует существенное похолодание в Украине, на смену которому снова придет жара

8 августа, по прогнозу синоптика, будет свежо, 9 - комфортно тепло, а 10 числа жара снова вернется.

Жара ненадолго отпустит Украину / фото УНИАН

Ощутимое похолодание придет завтра. На западе, вокруг Карпат, может быть даже +15°... +18°. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в целом похолодание коснется западных и северных областей. На западе завтра ожидается +18°... +24°, на севере +22°... +28°. В центральных областях - +26°... +32°, в Крыму до +32°... +35°.

"Жара и лютая жара еще остаются в южной части и в восточных областях, +32°... +38", - прогнозирует синоптик.

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Диденко добавила, что похолодание летом просто так не приходит: ливни, грозы, возможны шквалы и град - все это уже ближайшей ночью начнется на западе и севере Украины.

"Также завтра ливни с грозами ожидаются в Винницкой, Кировоградской, местами в Черкасской и Одесской областях", - рассказала синоптик.

Восточные области - Харьков, Донецк, Луганск, большинство юга, Николаев, Запорожье, Херсон, Крым, а также Днепропетровская и Полтавщина - останутся без дождя в понедельник.

"В Киеве синоптическая ситуация кардинально меняется: 7-го августа - дожди, грозы, +23°... +25°", - говорится в ее прогнозе.

"8 августа будет еще свежая погода, 9 августа просто комфортно тепло, а с 10 августа снова возвращается жара", - добавила синоптик.

Кроме того, в южной части Украины пока что ослабления жары не видно, разве что только после 15 августа. На востоке разве Харьковщина уменьшит жаркие обороты 8 августа.

Как сообщал Укргидрометцентр, в понедельник, 7 августа, в Украине спадет жара, прогнозируются дожди.