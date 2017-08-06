Аномальная жара: ГСЧС зафиксировала более 300 пожаров в Украине за сутки

15:55, 6 августа 2017
2842
0

Масштабные возгорания были зафиксированы на Херсонщине, Николаевщине, Винницкой и Одесской областях.

Лесная пожар, иллюстрация / REUTERS
Лесной пожар, иллюстрация / REUTERS

В течение минувших суток в Украине из-за жары произошло 308 пожаров на открытых территориях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Только за минувшие сутки в Украине произошло 308 пожаров на открытых территориях», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что масштабные возгорания на днях были зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях. Почти во всех случаях в результате пожара огнем были уничтожены лесные насаждения на больших площадях.

В Одесской области загорелась автомойка возле АЗС

Отмечается, что, как правило, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах являются последствия человеческой легкомысленности и опасные для экосистем погодные условия.

"Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, население продолжает избавляться от мусора и пожнивных остатков путем сжигания. Но иногда такие действия могут привести к настоящей трагедии", - предупреждает ГСГС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей