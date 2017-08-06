Аномальная жара: ГСЧС зафиксировала более 300 пожаров в Украине за сутки

Масштабные возгорания были зафиксированы на Херсонщине, Николаевщине, Винницкой и Одесской областях.

Лесной пожар, иллюстрация / REUTERS

В течение минувших суток в Украине из-за жары произошло 308 пожаров на открытых территориях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Только за минувшие сутки в Украине произошло 308 пожаров на открытых территориях», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что масштабные возгорания на днях были зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях. Почти во всех случаях в результате пожара огнем были уничтожены лесные насаждения на больших площадях.

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Отмечается, что, как правило, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах являются последствия человеческой легкомысленности и опасные для экосистем погодные условия.

"Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, население продолжает избавляться от мусора и пожнивных остатков путем сжигания. Но иногда такие действия могут привести к настоящей трагедии", - предупреждает ГСГС.