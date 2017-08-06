Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий, непогода будет бушевать и завтра

15:12, 6 августа 2017
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Также в течение 7 августа в столице ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы.

Столицу накроют дожди / фото УНИАН
Столицу накроют дожди / фото УНИАН

Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий в столице в ближайшие три часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«В ближайшие три часа и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа в столице ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщали, что сегодня в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

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