Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий, непогода будет бушевать и завтра

Также в течение 7 августа в столице ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы.

Столицу накроют дожди / фото УНИАН

Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий в столице в ближайшие три часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«В ближайшие три часа и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа в столице ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщали, что сегодня в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.