Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий, непогода будет бушевать и завтра
Также в течение 7 августа в столице ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы.
Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий в столице в ближайшие три часа.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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«В ближайшие три часа и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа в столице ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Ранее в КГГА сообщали, что сегодня в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
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