Невыносимая жара наконец-то начнет отпускать Украину, ее разбавят дожди (карты)

13:52, 6 августа 2017
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В отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы.

С понедельника погода в Украине изменится / фото УНИАН
С понедельника погода в Украине изменится / фото УНИАН

В понедельник, 7 августа, в Украине спадет жара, прогнозируются дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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"7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью прогнозируется +14... +19°, днем +21... +26°, в центре +27... +32°. В восточных и южных областях температура воздуха ночью ожидается +20... +25°, днем +33... +38°.

Как сообщала Погода УНИАН, в Киеве 6 августа ожидаются кратковременный дождь и гроза.

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