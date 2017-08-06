Невыносимая жара наконец-то начнет отпускать Украину, ее разбавят дожди (карты)
В отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы.
В понедельник, 7 августа, в Украине спадет жара, прогнозируются дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
На вокзале Днепра зафиксировали рекордную температуру воздуха
"7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении.
Температура воздуха ночью прогнозируется +14... +19°, днем +21... +26°, в центре +27... +32°. В восточных и южных областях температура воздуха ночью ожидается +20... +25°, днем +33... +38°.
Как сообщала Погода УНИАН, в Киеве 6 августа ожидаются кратковременный дождь и гроза.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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