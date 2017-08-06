В Киеве сегодня ожидаются кратковременный дождь и гроза

12:09, 6 августа 2017
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Температура днем 6 августа составит 28-33°, 7 августа - 22-27°.

фото УНИАН
В столице ожидается кратковременный дождь, гроза / фото УНИАН

В Киеве сегодня, 6 августа, ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Сегодня, 6 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

В Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-18 м/с

На завтра, 7 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы 15-20 м/сек. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура днем 6 августа составит 28-33°, 7 августа - 22-27°.

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