В Киеве сегодня ожидаются кратковременный дождь и гроза

Температура днем 6 августа составит 28-33°, 7 августа - 22-27°.

В столице ожидается кратковременный дождь, гроза / фото УНИАН

В Киеве сегодня, 6 августа, ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Сегодня, 6 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

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На завтра, 7 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы 15-20 м/сек. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура днем 6 августа составит 28-33°, 7 августа - 22-27°.