На вокзале Днепра зафиксировали рекордную температуру воздуха

На железнодорожном вокзале Днепра столбик термометра подскочил до +51 градуса.

+51 - такой отметки достигла жара в Днепре / informator.dp.ua

Высокая температура на вокзале обусловлена тем, что в жару нагрелись и рейки. Подобная температура в +51 зафиксирована и на других ж/д станциях Днепропетровской области, сообщает Информатор со ссылкой на Приднепровскую железную дорогу (ПЖД).

Читайте также Завтра в Украине синоптики прогнозируют грозы, ливни и градВ связи с этим на ПЖД постоянно контролируют температуру путей и порядок выполнения ремонтно-путевых работ, проводятся ежедневные дополнительные обходы и объезды путевой сети.

Все работы с применением техники и гидравлического инструмента, способные ослабить устойчивость четырехпутной решетки, временно приостановлены. Обнаруженные во время обходов дефекты устраняются незамедлительно.

Железнодорожники работают на открытом воздухе только в головных уборах. Рабочие обеспечены средствами оказания первой помощи при тепловых или солнечных ударах, а также достаточным количеством питьевой воды. При необходимости начало ремонтно-путевых и других работ переносится на более раннее время.

Принимаются также необходимые меры обеспечения противопожарного режима: под пристальным контролем железнодорожников полосы отвода, где категорически запрещено разжигать костры, сжигать сухостой, валежник, порубочные остатки и мусор. Приведены в готовность пожарные краны и гидранты, а также ведомственные пожарные поезда, дислоцированные на стыковых станциях.