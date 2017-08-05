На вокзале Днепра зафиксировали рекордную температуру воздуха

19:41, 5 августа 2017
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На железнодорожном вокзале Днепра столбик термометра подскочил до +51 градуса.

https://informator.dp.ua
+51 - такой отметки достигла жара в Днепре / informator.dp.ua

Высокая температура на вокзале обусловлена тем, что в жару нагрелись и рейки. Подобная температура в +51 зафиксирована и на других ж/д станциях Днепропетровской области, сообщает Информатор со ссылкой на Приднепровскую железную дорогу (ПЖД).

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Все работы с применением техники и гидравлического инструмента, способные ослабить устойчивость четырехпутной решетки, временно приостановлены. Обнаруженные во время обходов дефекты устраняются незамедлительно.

Железнодорожники работают на открытом воздухе только в головных уборах. Рабочие обеспечены средствами оказания первой помощи при тепловых или солнечных ударах, а также достаточным количеством питьевой воды. При необходимости начало ремонтно-путевых и других работ переносится на более раннее время.

Принимаются также необходимые меры обеспечения противопожарного режима: под пристальным контролем железнодорожников полосы отвода, где категорически запрещено разжигать костры, сжигать сухостой, валежник, порубочные остатки и мусор. Приведены в готовность пожарные краны и гидранты, а также ведомственные пожарные поезда, дислоцированные на стыковых станциях.

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