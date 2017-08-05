На вокзале Днепра зафиксировали рекордную температуру воздуха
На железнодорожном вокзале Днепра столбик термометра подскочил до +51 градуса.
Высокая температура на вокзале обусловлена тем, что в жару нагрелись и рейки. Подобная температура в +51 зафиксирована и на других ж/д станциях Днепропетровской области, сообщает Информатор со ссылкой на Приднепровскую железную дорогу (ПЖД).
Завтра в Украине синоптики прогнозируют грозы, ливни и градВ связи с этим на ПЖД постоянно контролируют температуру путей и порядок выполнения ремонтно-путевых работ, проводятся ежедневные дополнительные обходы и объезды путевой сети.
Все работы с применением техники и гидравлического инструмента, способные ослабить устойчивость четырехпутной решетки, временно приостановлены. Обнаруженные во время обходов дефекты устраняются незамедлительно.
Железнодорожники работают на открытом воздухе только в головных уборах. Рабочие обеспечены средствами оказания первой помощи при тепловых или солнечных ударах, а также достаточным количеством питьевой воды. При необходимости начало ремонтно-путевых и других работ переносится на более раннее время.
Принимаются также необходимые меры обеспечения противопожарного режима: под пристальным контролем железнодорожников полосы отвода, где категорически запрещено разжигать костры, сжигать сухостой, валежник, порубочные остатки и мусор. Приведены в готовность пожарные краны и гидранты, а также ведомственные пожарные поезда, дислоцированные на стыковых станциях.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°