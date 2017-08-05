Завтра в Украине синоптики прогнозируют грозы, ливни и град

В частности, на правобережье ожидаются грозы, а в западных областях возможен град.

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В воскресенье, 6 августа, синоптики прогнозируют в Украине грозы, ливни и даже град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, на правобережье ожидаются грозы, а в западных областях возможен град.

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«6 августа на правобережье Украины грозы. В западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами до 24 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7-8 августа синоптики прогнозируют в Украине незначительное снижение температуры.