Экстремальная погода в Европе к 2100 году может стать причиной смерти более 150 тысяч человек - исследование
Удары жары приведут к 99% всех смертей от погоды, а наиболее пострадает южная Европа.
Экстремальная погода может стать причиной смерти более 150 тыс. человек на европейском континенте к 2100 году.
Как передает ТСН, об этом говорится в исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, опубликованном в The Lancet Planetary Health journal.
Удары жары приведут к 99% всех смертей от погоды, а наиболее пострадает южная Европа.
Европа во власти "Люцифера": она изнывает от аномальной жары, принесенной антициклоном (видео)
В исследовании отмечается, что если ничего не будет сделано для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения политики уменьшения влияния на экстремальные погодные явления, то смертность из-за экстремальной погоды может вырасти с 3 тыс. человек в год (такие данные за период с 1981 года по 2010) до 152 тыс. (в период между 2071 и 2100 годами).
«Изменение климата является одной из крупнейших глобальных угроз для здоровья людей XXI века, и опасность для общества будет все больше связана с опасностью, связанной с погодой», - сказал один из авторов исследования Джованни Форзьери.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°