Экстремальная погода в Европе к 2100 году может стать причиной смерти более 150 тысяч человек - исследование

13:13, 5 августа 2017
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Удары жары приведут к 99% всех смертей от погоды, а наиболее пострадает южная Европа.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Экстремальная погода может стать причиной смерти более 150 тыс. человек на европейском континенте к 2100 году.

Как передает ТСН, об этом говорится в исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, опубликованном в The Lancet Planetary Health journal.

Удары жары приведут к 99% всех смертей от погоды, а наиболее пострадает южная Европа.

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В исследовании отмечается, что если ничего не будет сделано для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения политики уменьшения влияния на экстремальные погодные явления, то смертность из-за экстремальной погоды может вырасти с 3 тыс. человек в год (такие данные за период с 1981 года по 2010) до 152 тыс. (в период между 2071 и 2100 годами).

«Изменение климата является одной из крупнейших глобальных угроз для здоровья людей XXI века, и опасность для общества будет все больше связана с опасностью, связанной с погодой», - сказал один из авторов исследования Джованни Форзьери.

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