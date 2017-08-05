Десять стран ЕС ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары

11:51, 5 августа 2017
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В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Десять государств Евросоюза ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Eumetnet.

Экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Кроме того, власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

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Как сообщает The Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы.

Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни погоду в Украине определит жаркий воздух. В Киеве ночью пройдут кратковременные дожди и грозы, днем осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с.

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