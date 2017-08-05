В Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-18 м/с

09:44, 5 августа 2017
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В столице сегодня сохранится переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем 30-32°.

В Киеве сегодня сохранится переменная облачность / фото УНИАН
В Киеве сегодня сохранится переменная облачность / фото УНИАН

В ближайший час с удержанием в первой половине дня 5 августа в Киеве ожидается гроза, шквалы 15-18 м/с.

Похолодание в Украине начнется со второй половины августа - синоптик

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, сегодня сохранится переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем 30-32°.

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