Ад на колесах: журналисты замеряли температуру в общественном транспорте Киева

Люди уже несколько дней изнывают от духоты. Особенно жарко нынче в общественном транспорте, большинство троллейбусов, трамваев и маршрутных такси – устаревшие, и не имеют кондиционеров.

В маршрутке столбик термометра достигает отметки плюс 44 / фото УНИАН

Украинцы продолжают изнывать от духоты. Особенно жарко нынче в общественном транспорте, ведь большинство троллейбусов, трамваев и маршрутных такси устаревшие и не имеют кондиционеров, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты решили замерить температуру в шести видах общественного транспорта Киева: троллейбусе, автобусе, маршрутном такси, трамвае, метро и такси. Перед началом эксперимента на остановке, на солнце, прибор зафиксировал 45 градусов тепла.

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Людей в трамвае ехало немного. Кондуктор Александра, говорит, что пооткрывала окна, чтобы был сквозняк. Впрочем, когда узнает, какая же температура в вагоне – торопеет. "43 градуса, серьезно? В сауну не надо ходить", - удивляется она. У самой рецепт от жары прост: бутылка воды в кармане и открытые люки. Но что делать, когда кому-то из пассажиров вдруг станет плохо – не знает. "Не было такого", - утверждает женщина.

Следующим полем опытов был троллейбус. Пассажиры говорят, что спасаются от удушья водой и веерами. Контроллер имеет свое ноу-хау. "По линии есть бюветы. Ходим умываемся", - говорит он. Показанной прибором цифре все удивляются – 41 градус.

На очереди автобусы. Водитель рассказывает, что его МАЗа уже 6 лет, кондиционер есть только в кабине водителя, и то – сломанный. "Открываем форточки", - говорит Виктор. Несмотря на открытые окна и люки, в салоне фиксируется 44 градуса тепла и страшная духота. В столице работают около сотни автобусов с кондиционерами. Там действительно прохладнее, хотя показатель термометра – 38 градусов. Это – из-за дверей, которые постоянно открываются и впускают раскаленный солнцем уличный воздух.

В маршрутке столбик термометра возвращается на отметку плюс 44. "Я думаю о работе. Я про жару не думаю", - признается водитель.

В метро на наземных станциях 42 по Цельсию, под землей на несколько градусов холоднее. Пассажиры едут с водой и веерами, а некоторые даже с пульвелизаторами, чтобы увлажнять воздух возле себя. Одна из киевлянок четко объясняет, что нужно делать, когда другим станет плохо от жары. "Вылить воды на лицо, в тень перенести, вызвать скорую помощь", - говорит она.

Финальный отрезок теста журналисты проезжают на такси, которое заказали по самым дешевым тарифом. Приезжает авто без кондиционера, в салоне 43 градуса тепла. Водитель говорит, что люди постоянно жалуются. "Не то, чтобы жалуются. Неприятно. Хотят все с кондиционерами", - говорит он.

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Врачи заключают: на улицу, а тем более в транспорт с собой необходимо брать воду, надевать свободную одежду и обязательно иметь на голове убор. Если кому-то становится плохо – следует немедленно потребовать остановки и выводить пострадавшего на воздух, подуть на лицо подручным средством (веером может быть даже блокнот или тетрадь), побрызгать на лицо водой, по возможности дать умыться прохладной водой. Если же эти первичные меры помощи бесполезны – сразу вызывать скорую.