Европа во власти "Люцифера": она изнывает от аномальной жары, принесенной антициклоном (видео)

Жара в Европе унесла как минимум две жизни - в Румынии и в Польше. Многие госпитализированы из-за солнечных ударов и других связанных с жарой проблем со здоровьем.

Жара во Франции / REUTERS

Южная и Восточная Европа изнемогают от сорокаградусной жары, принесенной антициклоном "Люцифер", который раздувает лесные пожары и наносит вред урожаю. В странах региона объявлены наивысшие уровни опасности из-за аномальных температур, передает Reuters.

В Албании 300 пожарных и военнослужащих борются с 75 лесными пожарами. Страна запросила экстренную помощь Евросоюза.

Лесные пожары также бушуют в Сербии, Боснии, Македонии и Хорватии. Власти рекомендуют людям не выходить на улицу и увеличить количество потребляемой жидкости. На следующей неделе температуры также, как ожидается, останутся на уровне 40 градусов.

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Итальянские виноделы из-за аномальной жары начали на несколько недель раньше обычного собирать урожай.

Власти страны объявили предупреждения в связи с жаркой погодой в 26 городах, в том числе в популярных у туристов Венеции и Риме, где в связи с продолжительной засухой выключены многие фонтаны.

Температуры в некоторых районах побережья Адриатического моря на территории Хорватии, включая главную туристическую зону, город Дубровник, утром в пятницу уже достигли около 32 градусов и, как ожидается, поднимутся до 42 градусов в течение дня, сообщила метеорологическая служба.

"За два часа сегодняшней смены я видел, что четыре человека упали в обморок на улице и жаловались на тепловой удар", - рассказал инспектор дорожного движения в Белграде.

На интерактивной карте можно проследить, как "Люцифер" шагает по Европе. Розовый цвет показывает температуру выше +30°, а более темный - за +40°, говорится на Facebook-странице ТСН.