Львовскую область накроют грозы и шквалы

Во Львовской области ожидаются грозы и шквалы 15 – 20 м/сек.

В течение нескольких дней на Львовщине ожидаются грозы / фото УНИАН

Львовский гидрометцентр предупреждает, что по территории Львовской области и городу Львову сегодня вечером с сохранением на сутки завтра – грозы, местами порывы северо-западного ветра и шквалы 15 – 20 м/с, град.

Температура воздуха ночью +17°... +22°, днем +27°....+32°, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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6 августа ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные. Грозы, местами град. Ветер восточный с переходом на западный, 7 – 12 м/с, утром и днем местами шквалы 17 – 22 м/сек. Температура воздуха ночью +16°... +21°, днем +24°... +29°.

7 августа прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные. Грозы, местами град. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/сек. Температура воздуха ночью +13°... +18°, днем +18°... 23°.

Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье ожидаются грозы.