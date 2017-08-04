Львовскую область накроют грозы и шквалы
Во Львовской области ожидаются грозы и шквалы 15 – 20 м/сек.
Львовский гидрометцентр предупреждает, что по территории Львовской области и городу Львову сегодня вечером с сохранением на сутки завтра – грозы, местами порывы северо-западного ветра и шквалы 15 – 20 м/с, град.
Температура воздуха ночью +17°... +22°, днем +27°....+32°, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
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6 августа ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные. Грозы, местами град. Ветер восточный с переходом на западный, 7 – 12 м/с, утром и днем местами шквалы 17 – 22 м/сек. Температура воздуха ночью +16°... +21°, днем +24°... +29°.
7 августа прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные. Грозы, местами град. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/сек. Температура воздуха ночью +13°... +18°, днем +18°... 23°.
Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье ожидаются грозы.
Погода в Украине
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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