Аномально жаркая погода охватила Европу

16:11, 4 августа 2017
1622
0

Во многих европейских странах установилась сильная жара.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Сербии, по данным местных метеорологов, самое жаркое лето за последние пять лет. Воздух здесь прогревается от 38 до 42 градусов по Цельсию, сообщает Euronews.

Во Франции установилась рекордная жара

Выше 40 температура и в Венгрии, где объявили красный уровень тревоги. В Австрии – плюс 38. 

На западе Румынии температура воздуха достигла 42 градусов. По прогнозам синоптиков, жара пойдет на спад только с середины следующей недели.

Напомним, похолодание в Украине начнется со второй половины августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей