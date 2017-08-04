Аномально жаркая погода охватила Европу

Во многих европейских странах установилась сильная жара.

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В Сербии, по данным местных метеорологов, самое жаркое лето за последние пять лет. Воздух здесь прогревается от 38 до 42 градусов по Цельсию, сообщает Euronews.

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Выше 40 температура и в Венгрии, где объявили красный уровень тревоги. В Австрии – плюс 38.

На западе Румынии температура воздуха достигла 42 градусов. По прогнозам синоптиков, жара пойдет на спад только с середины следующей недели.

Напомним, похолодание в Украине начнется со второй половины августа.