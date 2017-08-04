Во Франции установилась рекордная жара
На юго-востоке Франции установилась небывалая жара.
Температура в тени превышает +35°, на солнце столбик термометра приблизился к отметке +50°, сообщает RFI.
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Такой продолжительной жаркой погоды во Франции не было с 2003 года. И хотя на севере Франции идут дожди, на юге вот уже несколько дней подряд власти объявляют об оранжевом уровне опасности. Средняя температура воздуха там на 8 градусов выше нормы.
Метеорологи называют причиной такой погоды ветер сирокко, несколько недель подряд дующий из Сахары.
Напомним, антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес в страну массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара.
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