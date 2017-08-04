Жертвами наводнения в Таиланде стали 23 человека
С начала июля в Таиланде в результате самого разрушительного за последние 40 лет наводнения погибли 23 человека.
Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщается Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Жертвами наводнений в Китае стали восемь человек
Тропический шторм "Сонка" вызвал в 44 северных и северо-восточных провинциях Таиланда проливные дожди, во многих местах реки и каналы вышли из берегов.
От удара стихии пострадали более 1 млн человек, в 10 провинциях уровень воды по-прежнему не спадает. Основным районом бедствия стал северо-восток страны.
Ожидается, что в ближайшие 3 дня в 30 провинциях на севере, северо-востоке и востоке Таиланда сохранится угроза ливней, паводков и селевых потоков.
Напомним, в индийском штате Гуджарат в результате наводнений погибли 218 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей