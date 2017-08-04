Жертвами наводнения в Таиланде стали 23 человека

С начала июля в Таиланде в результате самого разрушительного за последние 40 лет наводнения погибли 23 человека.

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Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщается Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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Тропический шторм "Сонка" вызвал в 44 северных и северо-восточных провинциях Таиланда проливные дожди, во многих местах реки и каналы вышли из берегов.

От удара стихии пострадали более 1 млн человек, в 10 провинциях уровень воды по-прежнему не спадает. Основным районом бедствия стал северо-восток страны.

Ожидается, что в ближайшие 3 дня в 30 провинциях на севере, северо-востоке и востоке Таиланда сохранится угроза ливней, паводков и селевых потоков.

Напомним, в индийском штате Гуджарат в результате наводнений погибли 218 человек.