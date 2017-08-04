В США сняли на видео момент удара молнии в сотрудника аэропорта

В сети появилось видео с моментом удара молнии в сотрудника международного аэропорта в Форт-Майерсе (Флорида, США).

В США сняли момент удара молнии в сотрудника аэропорта / youtube ABC 7 Sarasota - WWSB

На видео видно, как молния попадает в самолет и человека, который стоял рядом.

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Как сообщает портал Airlive, 21-летний Остин Данн, в которого попала молния, получил ожоги третьей степени, кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. Сейчас он идет на поправку.