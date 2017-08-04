Синоптики дали прогноз на сентябрь: в середине месяца ожидается сильное похолодание

12:43, 4 августа 2017
5422
0

В сентябре температура в Украине будет в среднем 17-20 градусов тепла, а осадки почти по всей стране будут в пределах нормы. 

В середине сентября сильно похолодает / flickr.com Sergei Morugin
В середине сентября сильно похолодает / flickr.com Sergei Morugin

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

Погода на выходные: в Украине сохранится "африканская" жара, на западе ожидаются грозы (карта)

Она сообщила, что в сентябре осадки по всей территории Украины будут в пределах месячной нормы и лишь на востоке Украины ожидаются осадки "почти две месячные нормы".

"Температура будет в пределах нормы на всей территории Украины, но это не значит, что в середине месяца не будет изменений, что будет постоянная температура", - сообщила эксперт.

По ее словам, среднемесячный разброс температуры будет 17-20 градусов.

"Уже начиная с начала сентября надо ожидать понижение температуры", - сказала Мартазинова.

Она также добавила, что понижение температуры будет в середине месяца и "будут сильные понижения температуры, будет казаться, что мы совсем к зиме пошли".

"Зато в конце месяца будет опять повышение температуры, как мы говорим, наступает бабье лето", - добавила Мартазинова.

Комментируя сегодняшние погодные условия, она сказала, что "в этом году очень щадящая ситуация".

При этом эксперт добавила, что в прошлом году жарких дней было больше, чем в этом году. Сравнивая Украину с Западной Европой, она сказала, что наша страна в этом плане "в более щадящих климатических условиях".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей