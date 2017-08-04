Синоптики дали прогноз на сентябрь: в середине месяца ожидается сильное похолодание
В сентябре температура в Украине будет в среднем 17-20 градусов тепла, а осадки почти по всей стране будут в пределах нормы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.
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Она сообщила, что в сентябре осадки по всей территории Украины будут в пределах месячной нормы и лишь на востоке Украины ожидаются осадки "почти две месячные нормы".
"Температура будет в пределах нормы на всей территории Украины, но это не значит, что в середине месяца не будет изменений, что будет постоянная температура", - сообщила эксперт.
По ее словам, среднемесячный разброс температуры будет 17-20 градусов.
"Уже начиная с начала сентября надо ожидать понижение температуры", - сказала Мартазинова.
Она также добавила, что понижение температуры будет в середине месяца и "будут сильные понижения температуры, будет казаться, что мы совсем к зиме пошли".
"Зато в конце месяца будет опять повышение температуры, как мы говорим, наступает бабье лето", - добавила Мартазинова.
Комментируя сегодняшние погодные условия, она сказала, что "в этом году очень щадящая ситуация".
При этом эксперт добавила, что в прошлом году жарких дней было больше, чем в этом году. Сравнивая Украину с Западной Европой, она сказала, что наша страна в этом плане "в более щадящих климатических условиях".
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