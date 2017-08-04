Похолодание в Украине начнется со второй половины августа - синоптик

Ожидается, что температура в августе будет в пределах средних многолетних значений

Похолодание начнется во второй половине августа / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

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По ее словам, температура будет "в районе 24 градусов". Также она сказала, что не будет достигнута месячная норма осадков.

"Мы ожидаем осадки ниже нормы, то есть это ниже 80% средних многолетних осадков", - подчеркнула она.

"На большей территории Украины в августе мы ожидаем дефицит осадков", - сказала Мартазинова.

По ее словам, температура в августе будет в пределах средних многолетних значений.

Она сообщила, что понижение температуры "в августе ожидается к 7-8 числу, когда температура на западе Украины будет падать и будет понижаться температура на всей территории Украины".

Она подчеркнула, что потом температура опять повысится, но не до 35 градусов. По ее словам, температура будет в пределах 30 градусов днем. "Начиная с 13 числа идет понижение температуры из западной территории Украины... Но наибольшее похолодание будет в конце месяца — августа", - сказала Мартазинова.

Она добавила, что "сейчас эту жару мы с вами должны пережить и после 10 числа будет уже понижение температуры. А дальше уже начинается осень — с середины августа, когда температурный режим не будет достигать таких высоких температур".

По ее словам, в августе будут незначительные осадки.

Мартазинова сообщила, что с 14 числа будут осадки сначала на западной Украине, а с 24 августа "займут практически всю территорию Украины". "И 27-28 августа будут очень сильные осадки, то есть первая половина августа с незначительными осадками, как вчера, а со второй половины, когда происходит похолодание, следует ожидать больших осадков ливневого характера, но уже без гроз", - добавила она.