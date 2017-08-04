Погода на выходные: в Украине сохранится "африканская" жара, на западе ожидаются грозы (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье ожидаются грозы.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+32°.
Во Львове завтра переменная облачность, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье гроза, +14°...+29°.
В Украине сегодня без осадков, местами синоптики обещают до +39° (карта)
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +29°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +31°, дождь с грозой.
В Виннице в субботу ожидаются осадки, температура воздуха +20°...+33°. В воскресенье до +33°, гроза.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +25°, днем +39°. В воскресенье +23°...+38°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье +19°...+31°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +22°, днем +36°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +20°...+35°.
В Симферополе завтра без осадков, +23°...+39°. В воскресенье +23°...+35°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +25°, днем +37°. В воскресенье без осадков, температура до +37°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +37°. В воскресенье температура до +35°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +22°, днем +37°. В воскресенье +21°...+35°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу гроза, температура до +27°. В воскресенье дождь, ночью +14°, днем +27°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +31°. В воскресенье дождь, ночью +14°, днем до +30°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +31°. В воскресенье температура днем +30°, дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +32°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +15° …+30°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +25°, днем до +35°. В воскресенье без осадков, до +35°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +18° …+30°. В воскресенье до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°