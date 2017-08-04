Погода на выходные: в Украине сохранится "африканская" жара, на западе ожидаются грозы (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье ожидаются грозы.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+32°.

Во Львове завтра переменная облачность, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье гроза, +14°...+29°.

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В Луцке в субботу ночью +17°, днем +29°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +31°, дождь с грозой.

В Виннице в субботу ожидаются осадки, температура воздуха +20°...+33°. В воскресенье до +33°, гроза.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +25°, днем +39°. В воскресенье +23°...+38°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье +19°...+31°, солнечно.

Проноз на 5 августа / УНИАН

Прогноз на 6 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +22°, днем +36°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +20°...+35°.

В Симферополе завтра без осадков, +23°...+39°. В воскресенье +23°...+35°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +25°, днем +37°. В воскресенье без осадков, температура до +37°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +37°. В воскресенье температура до +35°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +22°, днем +37°. В воскресенье +21°...+35°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу гроза, температура до +27°. В воскресенье дождь, ночью +14°, днем +27°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +31°. В воскресенье дождь, ночью +14°, днем до +30°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +31°. В воскресенье температура днем +30°, дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +32°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +15° …+30°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +25°, днем до +35°. В воскресенье без осадков, до +35°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +18° …+30°. В воскресенье до +32°.

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